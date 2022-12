Vormel-1 etapp Hiinas jääb neljandat aastat järjest ära

Shanghai etapp pidi järgmisel hooajal toimuma 16. aprillil 2023.

"Vormel-1 võib kinnitada, et 2023. aasta Hiina etappi ei toimu koroonaviirusest jätkuvalt tingitud raskuste tõttu," seisis vormel-1 avalduses.

"Vormel-1 otsib alternatiivseid võimalusi 2023. aasta kalendris oleva etapi asendamiseks ja annab muudatustest peatselt teada."

