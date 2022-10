Monaco pani Olympiakose võiduseeriale punkti, Žalgiris sai kolmanda kaotuse

Monaco võitis avaveerandi 17:16, kuid pausile mindi Olympiakose 37:33 juhtimisel. Külalised taastasid eduseisu kolmanda veerandaja 23:14 võiduga ning viimane veerandaeg mängiti 25:25 viiki. Kokkuvõttes jäi Monaco peale 81:76.

Elie Okobo viskas võitjate kasuks 24 minutiga 22 punkti ning Mike James sai kirja 20 punkti, kuus lauapalli, viis korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Olympiakose edukaim oli Shaquielle McKissic 15 punktiga, Sasha Vezenkov piirdus seekord 13 punktiga.

Ainsana jätkab Euroliigat täiseduga Istanbuli Fenerbahce (4-0), kes läheb reedel vastamisi tiitlikaitsja Anadolu Efesiga (2-2).

