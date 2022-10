Lewis Hamilton tahab Mercedesega lepingut pikendada

Jaanuari alguses 38-aastaseks saava Hamiltoni praegune leping Mercedesega kestab 2023. aasta lõpuni. Usutluses väljaandele The Independent rääkis Hamilton, et soovib vormel-1 sarjas sõita vähemalt neljakümnenda eluaastani.

"Ma sõlmin veel ühe lepingu, paari kuu jooksul istume maha ja arutame pikemalt," sõnas Hamilton. "Ma armastan seda, mida ma teen. Olen seda teinud 30 aastat ja ma ei tunne, et peaksin lõpetama."

"Ma võiksin praegu lõpetada. Mul on väga palju muidu asju käimas, mis nõuavad minu tähelepanu. Samas olen ma Mercedeses olnud alates 13. eluaastast ja see tõesti on minu perekond. Nad on minuga käinud läbi tule ja vee. Nad on alati minu kõrval olnud ja püsinud minuga mitte ainult tõusude, vaid ka mõõnade ajal," lisas Hamilton.

Eelmisel etapil USA-s lõpetas Hamilton värske maailmameistri Max Verstappeni (Red Bull) järel teisena, kuigi britt oli kuus ringi enne lõppu liidripositsioonil. Seitsmekordne maailmameister usub, et Mercedes suudab järgmisel etapil Mehhikos Red Bulliga paremini konkureerida.

"Austini võidusõit oli emotsiooniderohke. Kuigi ma ei võitnud, oli tore olla eesotsas ja sõitu juhtida. Austiniks tehtud uuendused aitasid meil sammu edasi astuda, mistõttu olime esimestele palju lähemal kui mõnel teisel etapil. Läheme Mehhiko etapile vastu ettevaatliku optimismiga," lõpetas Hamilton.

Hamilton hoiab kolm etappi enne hooaja lõppu MM-sarja punktiarvestuses 198 punktiga kuuendat kohta. Mehhiko GP sõidetakse eeloleval nädalavahetusel.