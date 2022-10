Thierry Neuville spekuleeris Hyundai järgmise hooaja sõitjate osas

34-aastane belglane on kihutanud Hyundais alates 2014. aastast ja hetkeseisuga on ta ainus kindel sõitja, kes peaks tegema 2023. aastal kaasa kogu programmi.

Neljapäeval tuli uudis Hyundai ja Oliver Solbergi edasise koostöö katkemisest. Samuti ripuvad küsimärgid Ott Tänaku ja Hyundai ühise tuleviku kohal.

Poole kohaga on viimastel hooaegadel kihutanud Hyundai autos Dani Sordo, aga Neuville näeb veel variante, keda Lõuna-Korea autotootja palgata võiks.

DirtFishi allikate väitel oleks tema lemmikvariandiks norralane Andreas Mikkelsen, aga belglane käis välja ka Elfyn Evansi, Hayden Paddoni ja isegi Kris Meeke'i nimed.

"Andreas on võimalus. Elfyn võib olla valik - ma olen kindel, et isegi Kris tuleks tagasi," lausus Neuville. "Ma ei tea lepingulisi seise. Hayden võib samuti variant olla. Variante on palju, aga ma valiks Mikkelseni, Sordo ja Elfyni vahel. Nemad on kolm paremat."

33-aastane Mikkelsen kihutas Hyundai eest 2017.-2019. aastal, aga lahkus seejärel meeskonnast ega jäänud auto sooritusega rahule ning tulemused ei peegeldanud norralase enda sõnul tema võimeid.

Sordo ja Paddon on aga erinevalt temast Hyundai autoga MM-ralli võitnud. Paddon on edukalt sõitnud ka Hyundai WRC2 arvestuse masinaga ja DirtFishi hinnangul on just tema kõige loogilisem mees tiimiga liituma.