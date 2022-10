F1 sarjas etapi võitnud Kovalainen debüteerib autoralli MM-sarjas

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Jaapanis debüteerib selle tasemega võistlusel 40-aastane soomlane Heikki Kovalainen, kes seni on tuntud peamiselt vormel-1 sarjast.

Kunagi Renault', McLareni, Lotuse ja Caterhami võistkondades F1 radasid mõõtnud Kovalainen on viimastel aastatel pühendanud just Jaapanis rallikarjäärile.

Tänavu on ta sealsetel meistrivõistlustel võitnud kaheksast rallist kuus ja kindlustanud ka tiitli. Soomlase istumise all on Škoda Fabia R5 masin, millega tuleb starti ka 10.-13. novembril peetaval MM-etapil. Kaardilugejana jätkab jaapanlanna Sae Kitagawa.

Kovalainen sõitis vormel-1 sarjas aastatel 2007-2013 ja teenis 2008. aastal McLareni roolis Hungaroringil ka oma ainsa etapivõidu. Pjedestaalile jõudis ta kokku neljal korral.