Võidusoonel olev Tartu kindlustas liidrikohta, Selver tõusis teiseks

Tartu Bigbank oli pühapäeval kodusaalis 3:0 (25/16 29/27 25/18) parem RTU/Robežsardze/Jurmalast ja jätkab 10 punktiga esikohal, vahendab volley.ee.

Mart Naaber ja Timo Lõhmus tõid kumbki Tartu kasuks 11 punkti (+11 ja +4), Matej Šmidli arvele jäi 9 silma (+2). RTU resultatiivseim oli 14 punktiga (+9) Matiss Gabdulins. Tartu meeskond mängis põhilibero Rait Rikbergita, teda asendas nurgaründaja Taavet Leppik.

Tartlaste vastuvõtt oli 48% ja rünnak 53%, blokipunkte teeniti kaheksa ja servipunkte 3 (tehti viis viga). RTU näitajad olid vastuvõtul 49% ja 38%, blokk saadi vastase rünnakule ette neljal korral ja servijoone tagant saadi seitse punkti ning eksiti 11 pallingul.

Võidurõõmu sai tunda ka Selver/TalTech, saades võõrsil 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) jagu Jekabpilsi Lušist. Tallinna klubi tõusis tabelis teiseks, punkte on koos kaheksa.

Jan Markus Üprus panustas võitu 12 punkti (+8), Rauno Tamme arvele jäi 10 punkti (+5). Läti klubi parim oli 10 punktiga (+6) Zigurds Adamovics.

Selver/TalTech oli vastasest parem nii vastuvõtul kui rünnakul: 55% vs 43% ja 41% vs 35%. Blokis oli 8 vs 5 parem Jekabpils, servil 7 vs 5 Eesti klubi.

Päeva kolmandas mängus oli Pärnu Võrkpalliklubi külas Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemel ja seal jäi tulemusega 3:1 (25:13, 23:25, 25:19, 25:20) peale kodumeeskond.

Võitjate edukaim oli 24 punktiga (+9) Andris Širjakovs. Pärnu võistkonna kasuks tõi 16 punkti (+7) Tony Tammiksaar, vahetusest sekkunud Ivory Õuekallas panustas 10 silma (+5).

Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 62%, rünnak 39%, blokist saadi 13 ja servilt 4 punkti (+21 viga). Daugavpilsi vastuvõtt oli 70% ja rünnak 48%, servil löödi üheksa ässa ja eksiti 11 korral. Blokipunkte kogunes 10.

Liigatabelis on Tartu Bigbanki ja Selver/TalTechi järel kolmandal kohal Barrus Võru VK, kel on kuus punkti. Neljas on viie punktiga RTU, viies neli silma kogunud Daugavpils, kuues kolme punktiga Pärnu ja viimane samuti kolme punktiga Jekabpils.

Järgmised mängud peetakse 22. ja 23. oktoobril.