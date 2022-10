Toobal pikast karjäärist: väga palju paremini poleks teha saanud

Tartu Bigbank teatas juba veidi enam kui kuu aega tagasi, et Toobal klubis ei jätka ning mehe enda sõnul oli karjääri lõpetamine tegelikult selge juba siis. "Tahtsin ikkagi lõpetada siis, kui mina seda tahan ja ütlen. See mingisugune väga suur üllatus ei olnud. Eks ma tahtsin pärast hooaja lõppu väikese pausi võtta ja lihtsalt olla. Kui aus olla, siis täna hommikul ärgates ma veel ei teadnud, et see päev nii kulgeb. Enam vahet ei ole, nüüd on see kõva häälega välja öeldud," rääkis Toobal ERR-ile.

"Ma ei taha endale mingeid allahindlusi teha, võtta kuidagi lihtsamini. Kui tunnen, et ma ei suuda enam olla eeskuju või teha nii palju kui teised teevad, siis ma enam ei tee. Liiga tase on praegu selline, et ma oleks võinud rahulikult veel kaks-kolm aastat tiksuda, aga mu oma standardid seda ei luba," jätkas 43-aastane Toobal.

Toobali sõnul pikale karjäärile tagasi vaadates midagi kindlasti kripeldama ei jää. "Olen endast andnud kõik, nii palju, kui mul oskusi ja võimeid on," rääkis koondise kauaaegne sidemängija. "Mõni hetk võtsin asju liiga tõsiselt, mõni hetk oleks võinud natukene tõsisemalt teha. Ma arvan, et võtsin maksimumi, mis võtta oli ja võin öelda rahuliku südamega, et mina väga palju paremini poleks saanud."

"Eesti inimese jaoks olen kindlasti koondisemängijana meelde jäänud. Need vahepealsed koondiseaastad on olnud nagu lust: tööd on palju olnud, aga seal oli hea hoog ja hea seltskond. Tehke järgi!"

Teisipäeval sai ühtlasi selgeks, et Toobalist saab võrkpalliliidu spordidirektor. "Kuna seda ametikohta varem polnud, selguvad tööülesanded töö käigus. Kindlasti saan olema vahemees koondiste ja alaliidu vahel, et tekiks ühtne süsteem. Ma olen selle asja sees nii palju olnud ja kui enne ei ole nende kohtade peal pidanud nii palju oma arvamust avaldama, siis nüüd pean seda tegema ja üritan seda teha nii palju kui oskan," sõnas ta.