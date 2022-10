Profikarjääri lõpetanud Kert Toobal: treeneriks hakata ma ei plaani

Kert Toobali võrkpallurikarjäär algas juba koolipoisina 1990. aastatel ja professionaalina jõudis ta mängida üle 20 aasta. Otsuse profikarjäär lõpetada tegi 43-aastane Toobal pärast seda, kui Bigbank Tartu oli tulnud septembris teist korda järjest Eesti meistriks, kuid ta ei teinud seda kohe, vaid ootas oktoobrini.

"Tol hetkel ma arvasin, et ma vist mängin ikkagi ühe hooaja veel, aga siis läks kuidagi aega ja mida rohkem seda aega läks, seda enam sai selgeks, et rohkem enam ikka vist ei mängi," sõnas Toobal ja lisas, et tal oli laual pakkumine nii Bigbank Tartult kui ka Tallinna Selverilt.

Oma karjääri jooksul jõudis Toobal mängida kokku 15 erineva klubi koosseisus Eestis, Soomes, Belgias, Prantsusmaal, Poolas ja Türgis, otsides enda sõnul seda õiget klubi, kuid paraku edutult. "Igal pool olid mingid oma jamad. Igal pool oli selline midagi, mis mulle ei meeldinud või kes mulle ei meeldinud," sõnas Toobal. "Ma nagu mõtlesin, et järgmises kohas on parem, aga tuli välja, et ei olnud ja mõnes kohas oli veel hullem."

Pidev välismaal mängimine on olnud Toobali pereelule paras proovilepanek, millele see on tänu koduste toele siiski edukalt vastu pidanud. Oma abikaasa Annikaga on ta olnud koos juba Tallinna Spordiinternaatkooli (TSIK) ajast. "Eks me mingid aastad põhimõtteliselt elasime seda meremehe elu, et Türgis ma olin ikkagi enamus ajast ju üksi. Need olid kindlasti sellised kõige-kõige keerulisemad aastad," sõnas ta.

Suure osa oma profikarjäärist oli Toobal Eesti koondise kapten ja oma suur roll oli tal ka selles, kuidas Gheorghe Cretust sai Eesti koondise peatreener. "Mina teda soovitasin, oli teisi kandidaate ka, aga tema jäi sõelale," sõnas Toobal. "Mulle tundus, et tema võiks olla see, kellel on sellist temperamenti, temas on sellist fanatismi," lisas ta.

"Ta oli väga täpselt kursis Eesti mängijatega. Tol hetkel põhimõtteliselt ta hakkas ikka suhteliselt stabiilset mu käest küsima, et mis seis teil seal on," rääkis Toobal sellest, kuidas ta Cretuga Poolas sina peale sai. "See on minu jaoks hästi tähtis, kui treener näitab ise pidevalt oma huvi üles. See tähendab seda, et on kursis, ta teab täpselt, mis toimub," rääkis Toobal.

Treenerina Toobal ennast pärast profikarjääri lõpetamist ei näe. "Ma ei taha, ma olen mängijana juba nii pikalt selles karussellis tiirelnud," sõnas ta. Praegu on Toobal osalise tööajaga ametis võrkpalliliidu spordidirektorina. "Ma tahaks, et võrkpall liiguks rohujuure tasandilt kuni tipuni välja ühes suunas." Selleks tuleb tema sõnul eelkõige just noorsportlasi ja nende treenereid hoida nii hästi, kui see võimalik on.