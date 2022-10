Djokovic võidutses Astanas, esikümnesse tõusev Fritz Tokyos

Maailma edetabelis seitsmendal kohal olev Djokovic kohtus Astana turniiri finaalis temast ühe koha võrra kõrgemal oleva Stefanos Tsitsipasega ning alistas ta tunni ja 16 minuti järel 6:3, 6:4.

Djokovic on nüüd võitnud järjest üheksa mängu, eelmisel nädalal võidutses ta Tel Avivis. 35-aastane serblane on nüüd ATP tasemel võitnud 90 turniiri, tänavu oli see talle neljandaks triumfiks. Ühtlasi tagas Djokovic turniirivõiduga koha ATP finaalturniiril.

Kolmanda asetusega Taylor Fritz pidi Tokyo turniiri finaalis veidi rohkem vaeva nägema, sest vajas kaasmaalase Frances Tiafoe (ATP 19.) 7:6 (3), 7:6 (2) alistamiseks paar minutit vähem kui kaht tundi.

24-aastane Fritz tõuseb uuel nädalal esmakordselt maailma esikümnesse, kui võtab tabelis sisse kaheksanda koha. Ameeriklane on tänavu võitnud kolm tiitlit, sealjuures Indian Wellsi Masters-sarja turniiri, kus alistas finaalis Rafael Nadali.