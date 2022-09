F1 sarja sprindisõitude arv suureneb kolmelt kuuele

Järgmisel aastal ootab sõitjaid rekordiliselt pikk kalender, kuhu kuulub 24 osavõistlust. Millisel kuuel võistlusel on kavas ka sprindisõit, pole veel teada, aga korraldajate silmis on tegemist soositud formaadiga, sest see kergitab vaatajanumbreid.

Vormel-1 sari ja meeskonnad jõudsid sprindivõistluste hulga kergitamise osas kokkuleppele juba aprillis, aga esialgu pani rahvusvaheline autoliit (FIA) ideele piduri, kuna president Mohammed Ben Sulayemi sõnul vajas see täpsemaid uuringuid.

FIA soovis lisaaega selgitamaks, kuidas mõjutab sprindivõistluse kaasamine nende töötajaid ja väitis, et sprindivõistluse lisamine suurendab töökoormust. Suurbritannia avaõigusliku ringhäälingu BBC allikate väitel soovis FIA aga F1 sarjalt vastutasuks rohkem tulusid.

FIA lükkas vastavad süüdistused tagasi ja nüüd, kui organisatsiooni nõukogu muudatuse heaks kiitis, väidavad BBC allikad, et vormel-1 sari lisaraha siiski ei eraldanud.

Kui vormel-1 sarja tavanädalavahetus koosneb reedel kahest treeningsõidust, laupäeval ühest treeningsõidust ja kvalifikatsioonist ning pühapäeval põhisõidust, siis sprindisõiduga nädalavahetus näeb välja järgmine: reedel treeningsõit ja kvalifikatsioon, laupäeval treeningsõit ja sprindisõit ning pühapäeval põhisõit.