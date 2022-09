Malõgina: esimeses setis närveerisin kõvasti, teine läks rahulikumalt

"Oli väga närviline esimest korda mängida ja mängida vastasega, kes on nii kõrge reitinguga. Oli äge," lausus Malõgina pärast kohtumist ERR-ile. "Olen väga rahul, et mängida sain ja seis ei ole oluline. Olen rõõmus, et sellise võimaluse sain."

Paremini tuli välja teine sett. "Esimeses närveerisin kõvasti, aga teine sett läks juba rahulikumalt, nagu tavalisel turniiril."

"Sain arusaamise sellest, kui palju kiiremini, täpsemini ja paremini mängivad need, kes on päris tipus," jätkas Eesti kolmas reket. "Võrreldes nendega, kellega mina igapäevaselt turniiridel mängin. Tasemes on vahe ja seda ma täna tundsin."

Malõgina aasta pole olnud halb. "Tõusin reitingus ja jõudsin 400+ kohale. Tahaksin veel tõusta, nüüd on aasta lõpuni veel mitu turniiri, loodan, et läheb õnnestunult."