Anieri lõpuminutite värav tõi Eestile võidu ja pääsme C-divisjoni

Kuigi Malta hoidis avapoolajal Eestist enam palli ja toimetas oma mängijatele kohale ka suurema arvu sööte, leidsid kõik ohtlikud olukorrad aset just külalismeeskonna värava all.

Juba neljandal minutil lõikas suurepärase mängu teinud Sergei Zenjov vahelt Malta kaitsjate ebaõnnestunud söödu ning vabastas Konstantin Vassiljevi, kelle löök põrkas küll posti, kuid kes toimetas jätkuolukorras palli Bogdan Vaštšukile. Viimane saatis palli võrku, aga oma esimest koondisetabamust mees siiski kirja ei saanud, sest pall põrkas väravasse tema käest.

Seejärel sahistas võrku ka Rauno Sappinen, see värav jäi lugemata suluseisu tõttu, ent kolm oli kohtuseadus: avapoolaja lõpus mängisid hästi kokku Zenjov ja Vassiljev, Jean Borg tegi VAR-iga konsulteerinud peakohtuniku Daniel Sieberti arvates Flora ründajale punase kaardi väärilise vea ning järgnenud penalti realiseeris 45+6. minutil Sappinen.

Kohe teise poolaja alguses pidi Saksamaa tippkohtunik taas videokordust vaatama ja seekord sai karistada Eesti, kui vahetusest sekkunud Taijo Teniste mängis karistusalas käega. Kui Maltal suutis Karl Jakob Hein Teddy Teuma penalti tõrjuda, saatis Malta nimekaim mängija palli seekord väravasse ja järgnenud teine poolaeg oli Eesti poolt vaadates üsna rabe, täis ohtraid pallikaotusi ja eksimusi.

Võõrustajate õnneks otsustas mängu taas Henri Anier: Maltal Eestile neljandal lisaminutil võidu toonud ründaja realiseeris Zenjovi läbisöödu seekord 86. minutil. 2:1 võiduga tagas Eesti ühtlasi grupi võidu ja pileti järgmise hooaja Rahvuste liiga C-divisjoni.

.

Enne mängu:

Eesti koondis on D-divisjoni teises grupis võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, ehk kui täna õnnestub A. Le Coq Arenal Malta vastu vähemalt punkt teenida, on naasmine C-divisjoni garanteeritud. Juuni alguses toimunud võõrsilmängus sai Eesti 2:1 võidu tänu Henri Anieri lisaminutite tabamusele.

"Muidugi on eesmärk alagrupp võita. Samas väljakule minnes on meie siht iga kord täpselt sama. Läheme sooviga kohtumine võita. Teame tabeliseisu ja peame meeles pidama, et ka Maltal on esikohašansid," ütles Eesti peatreener Thomas Häberli neljapäevasel pressikonverentsil.

"Malta võõrsilmängus saime näha, et nad on ikkagi hea võistkond, mängivad palliga enesekindlalt ja kerge neid võita ei ole," tõdes ERR-ile poolkaitsja Mattias Käit. "Kindlasti tuleb kodus samamoodi raske mäng, aga kui mängime oma mängu, oleme keskendunud ja julged, on kõik võimalik. Tahaks selle esimese mänguga ära kindlustada, et oleme alagrupis esimesed, aga ka San Marinoga mängides: selle akna eesmärk on kuus punkti."

Käit reedeses Rahvuste liiga mängus siiski väljakule ei jookse: kui juba enne oli teada, et tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale Ragnar Klavan, Maksim Paskotši, Marco Lukka ja Markus Poom, siis nüüd lisandusid nimekirja ka viimases klubimängus põlve vigastanud Käit ning Märten Kuusk.