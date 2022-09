Anier C-divisjoni tõusmisest: ootame järgmist aastat hea isuga

Anier kasvatas oma isikliku väravasaldo 21 tabamuseni, millega jagab nüüd Eesti kõigi aegade suurimate skoorijate pingereas neljandat kohta, kirjutab Soccernet.ee. "On suur au oma riigi eest väravaid lüüa! Ma ei jahi mingeid numbreid, aga 21 on juba piisavalt suur number nende mängude arvuga. Olen rahul, aga alati näljane enamaks," rääkis Anier portaalile.

"Kindlasti peame palliga mängus juurde panema, et jõuda just läbi positsioonirünnakute ka vastase poolele ja sealt ohtlik olla. Juurde on panna igas aspektis, aga võtsime kolm punkti, lõime ilusaid väravaid," iseloomustas Anier mängu.

Eesti koondis kindlustas juba Malta alistamisega koha C-divisjonis, esmaspäeval lõpetati Rahvuste liiga hooaeg täisedu ehk 12 punktiga. "Kindlasti on palju juurde panna ja järgmistes mängudes saamegi teha seda. Ootame huviga järgmist koondiseakent novembris ja nüüd peame nautima neid hetki, et lõpetasime alagrupi täiseduga ja tõusime C-divisjoni. Vaatame ja ootame hea isuga järgmist aastat," kinnitas Anier.