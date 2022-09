Käit: selle akna eesmärk on kuus punkti, C-divisjoni tõusmine on meie kätes

"Meeleolu on hea. Klubi on hooaega hästi alustanud, jagame praegu esimest kohta. Millegi üle viriseda ei saa, mõnes mängus oleme lihtsalt punkte kaotanud, aga neid tuleb ikka ette," rääkis Rumeenias Bukaresti Rapidis mängiv Käit ERR-ile.

"Viimases mängus pidin kahjuks umbes 30. minutil väljakult ära tulema, tegin põlvele natuke liiga. Praegu olekut vaadates ei tunne, et väga halb oleks. Tegin täna MRT-uuringu, õhtul saan ka vastuse teada ja siis oleme targemad."

Jalgpallikoondist aitab D-liigast astme võrra kõrgemale C-liigasse kergitada vaid alagrupi võit. Selle järele ka minnakse, kuigi võõrsilmäng Maltaga, mis õnnestus võita Henri Anieri neljanda lisaminuti väravast, on veel meeles.

"Malta võõrsilmängus saime näha, et nad on ikkagi hea võistkond, mängivad palliga enesekindlalt ja kerge neid võita ei ole," tõdes Käit. Kindlasti tuleb kodus samamoodi raske mäng, aga kui mängime oma mängu, oleme keskendunud ja julged, on kõik võimalik. Tahaks selle esimese mänguga ära kindlustada, et oleme alagrupis esimesed, aga ka San Marinoga mängides: selle akna eesmärk on kuus punkti."

Kui tähtis on koondise jaoks madalaimalt tasemelt C-divisjoni tõusta? "Kindlasti muudab see väga palju. C- ja D-liiga võistkondi võrreldes on C-liigas ikkagi väga kõvad jalgpallimeeskonnad. See kõik on meie kätes, tuleb ise ära võtta ja siis ka tõuseme," sõnas Käit.

Juulis oli kõne all Käidi siirdumine ühte Šveitsi kõrgliigaklubisse, kuid tehing jäi katki, sest Rapid ei saanud eestlase eest loodetud pakkumist. Rumeenia meedia kirjutas kahe kuu eest, et Rapid lootis Käidi eest teenida umbkaudu miljon eurot, Šveitsi klubi pakkumine oli paarisaja tuhande euro võrra madalam.

"Rääkisime klubiga ja nad selgitasid mulle oma poolt. Üleminekuraha, mis neile pakuti, ei olnud vastav ja nad ei tahtnud seda vastu võtta. Mina ütlesin neile, et ma oma nina sinna vahele ei sega, teie otsustage. Kui ei lähe tehinguks, siis ei lähe ja midagi ei ole teha. Mainisin ka presidendile ja treenerile, et kui seda üleminekut ei toimu, ega ma kurb ei ole. Mul on Rapidis kõik hästi, mul on treeneri, fännide ja presidendi usaldus olemas. Praegu on näha ka, et mängin ja võistkonnal läheb hästi. Olen igati rahul," kinnitas Käit.