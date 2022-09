Häberli: C-divisjonis püsimine saab olema raske ülesanne

"Mängisime kaks erinevat poolaega. Olin väga rahul, kuidas esimesel poolajal mängisime ja hakkama saime. Teadsime, et Malta võib palliga hästi mängida, aga tulime sellega toime," rääkis Eesti koondise peatreener Thomas Häberli pärast mängu Viaplay otseülekandes.

"Teisel poolajal ei mänginud me nii, nagu tahtsime. Lõpuks jäi seis küll 2:1, aga peame teisest poolajast veel rääkima. Malta võttis palju riske, aga meie ise ei mänginud hästi. Tegime mõned sammud vähem ja peame sellest rääkima. Lõpuks lõime värava ja võitsime, aga peame paremini tegutsema," polnud Häberli teise poolajaga rahul.

Kuigi Eestil on selles Rahvuste liiga aknas jäänud mängida veel võõrsil San Marino vastu, tagati Malta alistamisega koht järgmise hooaja C-divisjoni. "Nüüd me teame, et oleme paremad kui D," sõnas Häberli. "Nüüd peame näitama, et suudame C-divisjonis püsida, sest Eesti jaoks on see keeruline ülesanne. Palju sõltub ka loosist, kuid muidugi on hea meel, et oleme paremad kui D."