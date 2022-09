Häberli enne Maltaga mängu: teame, mis on meie parim stiil võitmiseks

Eesti koondise kindel eesmärk on reedel kindlustada D-divisjoni teise alagrupi esikoht ning kõrgemasse divisjoni pääsemiseks piisab juba viigist. Koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul ei tohi unustada, et esikohašansid on ka Maltal.

"Muidugi on eesmärk alagrupp võita. Samas väljakule minnes on meie siht

iga kord täpselt sama. Läheme sooviga kohtumine võita. Teame tabeliseisu ja peame meeles pidama, et ka Maltal on esikohašansid," ütles Thomas Häberli.

Kui enne oli teada, et tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale Ragnar Klavan, Maksim Paskotši, Marco Lukka ja Markus Poom, siis nüüd lisandusid nukrasse nimekirja ka Mattias Käit ja Märten Kuusk.

"Meil on teised mängijad, kes peavad olema nüüd valmis neid asendama. Teame, kuidas tahame mängida ja mis on meie parim stiil võitmiseks. Meil on teisi mängijaid, kes on selleks valmis. Nii eelmistel koondise kogunemistel, kui ka mängudel klubi eest on noored teinud head tööd. Võib-olla on selleks veel liiga vara, aga seda näeme homme. Treeningutel oleme näinud head kvaliteeti," lisas Häberli.

Rahvuste liiga hooaja esimeses omavahelises kohtumises juunis võitis Eesti võõrsil Maltat 2:1. Eesti koondise kaitsja Joonas Tamm sõnas, et reedel on oodata väga võitluslikku mängu.

"Tuleb väga võitluslik mäng, kus oluliseks saab see, kes võidab kahevõitlused. Peame enesekindlalt mängima ja eelkõige kaitses asjad korras hoidma," ütles Eesti koondise kaitsja Joonas Tamm.

Kohtumine algab A le Coq Arenal reede õhtul kell seitse.