Võiduvärava autor Anier: saime eesmärgi täidetud

"Väga hea meel on. Täitsime eesmärgi tõusta D-divisjonist C-divisjoni. Rahvusvahelisel tasemel pole mitte kunagi lihtsaid mänge, seda näitas ka tänane kohtumine. Pall käis ühe värava alt teise värava alla. Aga saime eesmärgi täidetud ja see oli väga tähtis meie meeskonnale, Eesti jalgpallile ja Eesti riigile," rääkis Anier pärast mängu.

Võit tuli vaatamata Ragnar Klavani, Mattias Käidi ja Märten Kuuse puudumistele. "Olen kindel, et nad siiralt elasid meile kaasa. Meil on meeskonnas väga hea energia ja nagu enne ütlesin, saime eesmärgi täidetud ja see tuli väga magusalt. Suur aitäh kodupublikule, kes meid toetama tuli."

Esmaspäeval mängib Eesti võõrsil San Marinoga. "Kindlasti ei lähe me nautima, me ei tohi mugavustsooni kukkuda. Eesmärk on ikkagi alagrupp täispunktidega lõpetada ja seepärast peame San Marino kindlasti alistama," lõpetas Anier.