Malta jalgpallikoondise peatreener eemaldati ajutiselt koondise juurest

"Devis Mangia on ajutiselt vabastatud rahvusmeeskondade peatreeneri ametikohustustest pärast seda, kui ilmnesid teated, et ta rikkus alaliidu sise-eeskirju. Mangia on andnud oma täieliku valmisoleku, et kõik asjaolud saaksid välja selgitatud. Iisraeli vastu juhendab meeskonda abitreener Davide Mazzota," teatas Malta jalgpalliliit.

Jalgpalliportaal Soccernet.ee kirjutab, et Magnia olevat pühapäeval ühte mängijat seksuaalselt väärkohelnud. Itaallasel on varasemalt sarnaseid probleeme olnud ka Rumeenias, kus ta treenis Universitatea Craiova meeskonda.

48-aastasest Mangiast sai Malta meeste koondise peatreener 2019. aasta lõpus. Veidi vähem kui kolme aasta jooksul on Malta Mangia käe all pidanud 27 kohtumist, millest võidetud on üheksa, viigistatud viis ja kaotatud 13. Viimane kaotus tuli eelmisel reedel Tallinnas, kui Malta jäi A. Le Coq Arenal 1:2 alla Eestile.