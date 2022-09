Hambutu Inglismaa langes A-divisjonist välja, Ungari jalgpalliime sai jätku

Inglismaa läks mullusuvise EM-finaali kordusmatšis San Siro staadionil vastamisi Itaaliaga ja hambutu esitus tõi neile 0:1 kaotuse. Mängu ainsa värava lõi 68. minutil Giacomo Raspadori, kes võttis Leonardo Bonucci pika söödu suurepärase puutega maha ning saatis siis palli 15 meetrilt Nick Pope'i jaoks püüdmatult tagumisse nurka.

Kaotus tähendab, et Inglismaa mängib järgmisel Rahvuste liiga hooajal B-divisjonis, kus üheks nende vastaseks on Gruusia, Kreeka, Kasahstan või Türgi. Ühtlasi on Inglismaa San Marino kõrval ainsaks Euroopa riigiks, kes pole sel hooajal suutnud mänguolukorrast veel ühtegi väravat lüüa - EM-finalisti seni ainsa tabamuse vormistas Harry Kane penaltist mängus Saksamaa vastu.

Samas, A-liiga kolmandas grupis, on suurepärases hoos Ungari, kes alistas reede õhtul Leipzigis Adam Szalai kannaga löödud väravast 1:0 Saksamaa. Ungarlased on niinimetatud surmagrupis viimase vooru eel kogunud kümme punkti, Itaalial on koos kaheksa, Saksamaal kuus ja Inglismaal kaks punkti. Grupi võitja otsustab esmaspäeval toimuv Ungari ja Itaalia vaheline kohtumine.

B-divisjoni kolmandas grupis alistas Bosnia otsustavas mängus Ermedin Demirovici väravast Montenegro ning kindlustas pääsme A-divisjoni, Soome viigistas 1:1 Rumeeniaga. Bosnial on viie mänguga koos 11, Montenegrol seitse, Soomel viis ja Rumeenial neli punkti. Soome jaoks otsustav kohtumine toimub võõrsil Montenegro vastu.

Ka C-divisjoni neljandas grupis selgus reedel edasipääseja, kui Gruusia oli 2:0 üle Põhja-Makedooniast, Bulgaaria alistas samal ajal toimunud mängus 5:1 Gibraltari. C-liigasse tõusnud grusiinidel on 13 ja Põhja-Makedoonial seitse punkti, Gibraltar naaseb järgmiseks hooajaks mudaliigasse.