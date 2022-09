Eesti ja Malta mängu teenindab nimekas Saksamaa kohtunikebrigaad

Kohtunikebrigaadi eesotsas on kogenud Daniel Siebert, kes on FIFA kategooria õigusemõistja 2015. aastast. Muuhulgas on Siebert olnud kohtunik 2021. aastal toimunud meeste EM-finaalturniiril, kus ta teenindas kolme kohtumist. Sieberti brigaadi kuulusid finaalturniiril abikohtunikud Jan Seidel ja Rafael Foltyn, kes on ametis ka reedesel Eesti-Malta kohtumisel. Sama brigaad osutus valituks ka tänavusele meeste MM-finaalturniirile.

Siebert ja Seidel on tuttavad ka mõnele praegusele koondislasele. 2013. aastal olid nad ametis UEFA U-17 Eliitringi mängudel, kus Eesti noori esindasid Matvei Igonen, Rauno Sappinen ja Märten Kuusk.

Mängu neljas kohtunik on Christian Dingert, kes on rahvusvahelise kohtunikuna tegutsenud kümme aastat. Videokohtunikena tegutsevad Sören Storks ja Mike Pickel.

Eesti ja Malta koondised lähevad Rahvuste liiga otsustavas kohtumises vastamisi 23. septembril A. Le Coq Arenal. Kell 17 avatakse festivaliala, kus esineb räppar villemdrillem. Kohtumine algab kell 19 ning enne avavilet kõlab hümn Alika Milova esituses.