Shein koondisemängude eel: olen Hollandis teinud päris suure arenguhüppe

Noorematest mängijatest on koondises tagasi Rocco Robert Shein, kes tegi koondisedebüüdi juunis Albaania vastu. Utrechti klubis on temagi igati rahul ja teinud arenguhüppe.

"Tunnen end väga hästi. Sain selle aastaga oma eesmärgid täidetud, sain koondisedebüüdi, sain Hollandis debüüdi: kõik läheb praegu hästi. Tunnen, et olen konkurentsis sees ja suudan teistega samal tasemel olla," rääkis Shein ERR-ile.

"Arvan, et olen teinud päris suure arengu, sest sealne tase on võrreldes Eesti omaga ikka päris kõrge. Nii jalgpallikiirus, -tempo kui tehniliselt, ma olen selle ajaga päris-päris palju ennast arendanud," kinnitas Shein.

Eesti koondis kohtub Maltaga Tallinnas reede õhtul. Juuni alguses peetud võõrsilmängu suutis Eesti võita Henri Anieri neljanda lisaminuti väravast. "Kindlasti ei tohi vastast alahinnata," tõdes Shein. "Mina tulen sellele mängule vastu nii, et peame võitma. Ma ei tea Maltast väga palju, aga nagu ma ütlesin, ei tohi neid alahinnata. Peame minema sajaprotsendilise fookusega peale ja tuleb need mängud ära võita, et saada C-liigasse."