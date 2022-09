Tsunoda jätkab järgmisel hooajal AlphaTauri roolis

22-aastane Tsunoda on sel hooajal meeskonnakaaslase Pierre Gaslyga võrreldes piisavalt hea, et oma koht meeskonnas säilitada.

"Yuki on väga andekas sõitja ja on sel hooajal palju arenenud," ütles meeskonna juht Franz Tost.

"Tema hiljutine tempo on selge tõend järsust arengust, mis tõestab, et ta väärib kohta F1-s," lisas Tost.

Tost, kelle meeskond on põhimõtteliselt osa Red Bulli sõitjate arendusprogrammist uute talentide loomiseks, ütles: "Sõitjal on vaja vähemalt kolme aastat, et F1-s täielikult hakkama saada. Mul on hea meel, et talle on antud aega oma potentsiaali näitamiseks."

Otsused Alpha Tauri sõitjate koosseisu kohta teeb Red Bulli nõunik Helmut Marko.

Tsunoda ütles, et on Red Bullile tänulik, lisades: "Kolisin eelmisel aastal Itaaliasse, et olla lähemal (Alpha Tauri) tehasele. Tunnen end tõesti osana meeskonnast ja olen rõõmus, et saan nende meeskonnas võidusõitu jätkata ka järgmisel aastal."