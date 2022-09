Matsalu Pärnu vastuolulisest kaotusest: kohtunikud lasid läbi jämeda vea

Kolmapäevase mängu normaalaja viimane rünnak jäi seisul 80:80 austerlastele, Sverre Aav sai Benedikt Guttli pallikaotuse kätte, ent Urald King lõi palli eestlaselt näiliselt vea hinnaga käest ja saatis koos lõpusireeniga läbi rõnga. Kohtunikud aga olukorras määruste rikkumist ei tuvastanud ning Pärnu enam kellale jäänud 0,4 sekundiga viskele ei jõudnud.

"Kohtunikud lasid läbi jämeda vea. Pall oli selgelt Pärnu mängija käes, tagant löödi vastu küünarnukki ja pall lendas käest ära," ütles Delfi Spordile endine tippkohtunik Atso Matsalu.

"Kui Eestist teadjamad mehed ütlevad, et meile tehti liiga, siis ju tehti," arvas Pärnu peatreener Toomas Annuk. "Ma ei soovi aga kohtunike tööd arvustama hakata ja ainult selle taha pugeda. Pigem on muud asjad, mis kipitama jäid."

"Koostöö jätab selgelt soovida, kaitses on ebakõlasid. Vahepeal oleme kaitses täielikus vaikuses. Ei teagi, miks see nii on," lisas Annuk. Pärnu kukkus kaotusega Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniirilt välja, Eesti meisterklubi eurohooaeg jätkub Europe Cup'i põhiturniiril, kus Pärnu vastasteks on Den Bosch, Porto ja Fribourg.

Loe täispikka artiklit portaalist Delfi Sport.