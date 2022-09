HC Tallinn ei pääsenud eurosarjas teise ringi

Sarnaselt laupäevasele kohtumisele, mille Tallinna klubi kaotas 27:38, alustas Tšehhi tiim tugevamalt ning 16. minutil viskas Marian Hajko nad 11:5 ette. "Mõlema matši esimesel poolajal jäime vastastele selgelt positsioonimängus alla. Palju jäi realiseerimise taha, saime küll omad kohad kätte, kuid vastaste väravavahti alistada ei suutnud. Lisaks jääb meil ikka sellel tasemel hetkel vajaka kaitsest ja väravavahitööst," kommenteeris HC Tallinna asutaja ja treener Risto Lepp. Garderoobi minemiseni püsis vahe samana ning poolajale pani pitseri resultatiivselt tegutsenud Kalev Kütt, kes tõi tabloole seisuks 13:19.

Teist perioodi alustasid tšehhid 9:3 vahespurdiga ning sisuliselt otsustasid sellega mängu saatuse. Lõppseisuks tegi võõrustajate Denis Rubac 39:23 ning Tšehhi klubi pääses järgmisesse ringi koondseisuga 77:50. "Pühapäevase kohtumise viimased 30 minutit olid meil selle reisi kõige hullemad, seal ei saanud treenerina üldse rahule jääda. Kui laupäeval suutsime ülekaalus mängides vastaseid üllatada, siis sel hetkel ei õnnestunud meil enam miski," kommenteeris peatreener teist kohtumist.

Mängu resultatiivseimaks oli HC Tallinna poolt Kalev Kütt seitsme tabamusega. Veseli poolt viskas Lubos Bartunek kuus väravat. Mängu statistikas paistis eriti selgelt silma just Lepa räägitud realiseerimisprobleemid, kui tšehhide viskeefektiivsus oli 80 protsenti ja Tallinnal vaid 50.

Nove Veseli on üks neljast Tšehhi käsipalliliidu poolt toetatavast akadeemiast, kelle esindustiim on neljandat hooaega kõrgeimas sarjas. "Vastaste klubi ülesehitus on muljetavaldav, kui lisaks paljudele oma akadeemiast läbi käinud noortele on lisatud kuus heal tasemel professionaali. Nende seas näiteks Tšehhi koondise väravavaht ja täiendused Horvaatiast ning Ungarist," selgitas Lepp.

"Meil on noor koosseis, kus lausa kolm põhikoosseisu mängijat on 17-aastased ja nii väga kui ka treenerina ei tahaks, et suudame selle vastasega võrdselt mängida, siis praegu see reaalne ei ole. Meil läheb veel aega, et nende tasemele jõuda. Kokkuvõttes tahaks siiski öelda, et eurosari on vaimu tõstmiseks ning mängijate karastamiseks ideaalne koht. Soovitan kõigile Eesti klubidele haarata võimalusel sellest kinni haarata," lõpetas Lepp.