Stefan Arand tuli maailmameistriks F-4 paadiklassis

Paadiklassis F-4 sõideti möödunud nädalavahetusel Rootsis Smedjebackenis MM-sarja kaks viimast etappi. Peale esimest kahte etappi, mis sõideti Itaalias Brindisis, olid võrdsete punktidega sarja juhtimas Stefan Arand ja

soomlane Tino Lehto. Arandi suurim konkurent Lehto tegi aga Lätis toimunud Euroopa meistrivõistlustel avarii ja vigastuste tõttu oli tema hooaeg selleks korraks lõppenud. Kolmandat kohta hoidva Jarno Vilmuneni ja Arandi vahe

oli 13 punkti ja sõidu katkestamine Arandi poolt oleks võtnud talt võimaluse tiitli eest võistelda.

Laupäevane võistluspäev algas lootusrikkalt. Hommikuses vabatreeningus leiti kiiresti hea seadistus ja võistlusvint, mis tundus selle raja jaoks sobivat. Ajasõidus püsis Arand pikalt liidrina, kuni viimasena ringile minev soomlane Roope Virtanen

võttis ajasõidu võidu vaid 0,04 sekundiga Arandi eest ära.

Rootsi GP esimest etappi tuli alustada teiselt stardipositsioonilt. Arand sai väga hea lähte ja väljus juba esimesest pöördepoist liidrina. Liidrikoha hoidmine nii lihtne ei olnud. Suuremat tippkiirust omav Virtanen tegi 20 ringi kestnud sõidu jooksul pidevaid möödasõidu katseid, mille katmisega olid Arandil käed-jalad tööd täis. Hoolimata Virtaneni pressingust võttis Arand vaid 1,4 sekundilise eduga etapivõidu soomlase ees. Kolmandaks sõitis ennast Andre Solvang Norrast.

Pühapäevaseks GP teiseks etapiks analüüsiti meeskonnaga punktiedu konkurentide ees ja mindi alates ajasõidust juba kindla strateegiaga

välja, et ei võeta mingeid riske sõitu katkestada ning ei sekkuta hõbeda ja pronksi omavahelisse heitlusesse. Tänu laupäevase etapi võidule oli punktiedu korralik ja piisas vaid sõidu lõpetamisest, et võita maailmameistritiitel.

"Võtsin väga rahulikult ja sõitsin ajasõidust välja neljanda aja. Püüdsin maandada kõik riskid ja maksimumi endast sõidus välja ei pannud. Eesmärgiks oli vältida kõiki ebavajalikke kokkupõrkeid, sest esiotsas käis veel medaliheitlus täiega," kommenteeris Arand teist sõitu.

Teiselt etapilt võttis võidu norrakas Andre Solvang. Teiseks tuli ainsa naisterahvana MM-sarjas sõitev noor rootslanna Mathilda Wiberg ja kolmas oli Roope Virtanen. Arand lõpetas sõidu kaheksandal kohal.

Peale sõitu võeti tehnilises kontrollis mootorid täielikult algosadeks, veendumaks, et keegi ei ole kasutanud keelatud võtteid. Tunde väldanud

kontrollis midagi illegaalset ei avastatud ja sellega loeti saavutatud kohad ametlikeks.

Sarja üldarvestuses tõstis Rootsi GP teisel etapil tehtud pingutus Mathilda Wibergi pronksmedalile. Hõbemedal läks Soome Roope Virtanenile ja

maailmameistriks tõusis esimese eestlasena selles paadiklassis Stefan Arand.

"Me oleme meeskonnaga neli aastat teinud tugevat tööd selle nimel, et see tiitel võita. Kaks aastat järjest oleme tulnud Euroopa meistriks, aga see kõige magusam tiitel oli veel võtmata. Tahan tänada selle võidu nimel eelkõige kõiki oma meeskonna liikmeid, kes on selle karusselli minuga kaasa teinud. Meie vindimeistrit Erik Aaslav-Kaasikut, ilma kelleta ei oleks me nii kiired ja viimaseks kõige suurem tänu oma isale, kes on aidanud mul kõik need tiitlid aastate jooksul võita," võttis Arand võistluse kokku.