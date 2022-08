Arand: vormel neljaga jätame aasta lõpus hüvasti

Rootsis sõideti nädalavahetusel paadiklassis F-4 viimased kaks MM-sarja etappi. Arand alustas Rootsi GP esimest etappi teiselt stardipositsioonilt, kuid juba esimesest pöördepoist väljus eestlane liidrina. 1,4-sekundilise eduga võttis ta soomlase Roope Virtaneni ees etapivõidu, kolmandaks tuli Andre Solvang Norrast.

"Euroopakatel on tavaliselt suht samad näod kohal. See aasta oli isegi nii, et euroopakatel oli rohkem inimesi, kuna esimene etapp oli kaugel Itaalias, siis sellised nimed kohale ei tulnud, kes võidu peale ei arvanud, et nad võistlevad," ütles värskelt maailmameistriks tulnud Arand.

"MM-il mõlemad korrad kvalifikatsioonis top 7 olid natuke üle poole sekundi sees. Kõik oli nii väikestes vahedes kinni," sõnas Arand.

Tänu laupäevasele edule piisas pühapäeval maailmameistritiiltli võiduks vaid sõidu lõpetamisest, kuid siiski mindi välja kindla strateegiaga, et mitte võtta riske sõidu katkestamiseks. Teisel etapil tuli Arand kaheksandaks, kuid MM-sarja üldarvestuses krooniti ta esimese eestlasena F-4 paadiklassis tšempioniks.

Hõbeda sai soomlane Virtanen ning pronksi ainsa naisena konkurentsis olnud rootslanna Mathilda Wiberg. Tiitli nimel tegi Arand tööd neli ja pool aastat, vahepeal jõudis ta tulla ka kahel korral Euroopa meistriks.

Nüüd plaanib Arand F-4 selja taha jätta ning asuda võistlema F-2 paadiklassis.

"Vormel neljaga jätame hüvasti aasta lõpus. Rohkem selle paadiklassi peale aega ei raiska. Mõtlesime septembris minna kahele F-2 MM-etapile, aga kuna hooaja alguses esimesel võistlusel suutis meie stardipropeller puruks minna, siis raiskasime suure osa sellest hooajast Tallinnas Harku järve peal uut propellerit otsides," kommenteeris Arand.