Ferrari süüdistab Leclerci karistuses Verstappeni visiiririba

Leclerc sõitis kolmandal ringil boksi, kuna kurtis ülekuumenemise üle ning Ferrari leidis seejärel tema eesmisest paremast pidurikanalist visiiririba.

Binotto ütles, et ülekuumenemine põhjustas anduri rikke, mis tähendas, et nad ei saanud Leclerci kiirust täpselt mõõta, kui ta viimast korda boksi tuli.

Kiiruse ületamise eest määratud viiesekundiline karistus langetas Leclerci koha võrra tahapoole kuuendaks.

"Me ei kasutanud oma tavalisi kiirust mõõtvaid andureid, kuna need olid ülekuumenemise tõttu rikki läinud," ütles Binotto Belgia etapi järel ajakirjanikele.

Leclerc tegi värskete rehvide pärast hilise peatuse, et saaks proovida kiireima ringi eest boonuspunkti võtta.

Selle asemel lükkas peatus ta korraks Fernando Alonso taha. Binotto ütles, et see oli riski väärt, isegi kui Verstappen lõpuks selle punkti võitis.

"Ma arvan, et see oli õnnetu olukord ja me peaksime olema oma otsustes julgemad, et minna kiirele ringile, kui selleks on tingimused olemas," sõnas Binotto.