Toijala teatas koosseisu mänguks Sloveeniaga, Kriisa jookseb platsile

Neljapäeval Celjes peetavast Sloveenia – Eesti korvpalli MM-valikmängust jäävad eemale Märt Rosenthal ja Kregor Hermet. See tähendab, et Eesti 12-liikmelises tiimis on kolm tsentrit (Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Rauno Nurger) ja et eelmisel nädalal hüppeliigest vigastanud mängujuht Kerr Kriisa on võimeline platsile jooksma.