Toijala: Sloveenia on väga hea võistkond

Eesti peatreener Jukka Toijala sõnul ohtlikke mehi Sloveenial jagub. "Ta pole seal ainuke. Ta on NBA superstaar, aga seal on Dragic, Cancar, Mike Tobey, Prepelic ja nii edasi. See on väga hea võistkond, aga Doncic on kindlasti üks maailma paremaid korvpallureid," sõnas Toijala ERR-ile.

"Ma arvan, et see pole ainult ühe mehe töö. See on võistkondlik kaitse, millega peame saama hakkama," jätkas Toijala, kes loodab antud küsimuses ennekõike siiski Sander Raieste, Henri Drelli ja Janari Jõesaare panusele. Vajadusel tuleb ka plaane muuta.

Sloveenia näol on tegemist kontinendi valitseva meistriga. Mullusel Tokyo olümpial jõuti poolfinaali, aga jäädi medalita. "Eks läheme kõvasti võitlema. Tegemist on Euroopa meistri ja maailma top nelja riigiga. Peab panema täiega ning õnnestuma nii kaitses kui ka rünnakul, et saada hea tulemus kätte," lausus soomlane.

Tänavune koondisesuvi on läbi Kaspar Treieri jaoks, kes vigastas kätt ja käis lõikusel. Rohkem puudujaid ei tohiks olla. "Kahjuks oli Treieri vigastus tõsine. Käis opil ja tema suvi on läbi. Aga muud on väljakul. Loodame, et läheb paremaks," sõnas Toijala.

ERR-i spordiportaal kajastab neljapäeval, 23. augustil kell 21.30 algavat mängu otseblogi vahendusel.