Korvpallikoondislane Kaspar Treier peab operatsioonile minema

Treier sai vigastada avapoolaja lõpus, kui tema pealtpanek vähendas Eesti kaotusseisu 39:41-le, aga ääremängija kukkus samas olukorras õnnetult küünarnuki peale, vahendab Delfi.

Laupäeval, kui rahvuskoondis jõudis kodumaale tagasi, tehti Treierile kompuuteruuring, mis näitas, et olukord on tõsine ja tal tuleb minna lõikuslauale. Operatsiooni järel ootab korvpallurit umbes kolme kuu pikkune mängupaus.

Korvpallikoondise arst Taivo Väärsi kinnitas Delfile kurba uudist. "Uuringud näitasid, et kodarluu peas on murd ja see on selline, et see vajab operatiivset ravi. Kui me saame tema koduklubiga kokkuleppele, et operatsiooni võib teha Eestis, läheb ta juba täna päeval lõikusele," sõnas Väärsi.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab septembri alguses. Eesti koondis mängib C-alagrupis koos Kreeka, Itaalia, Horvaatia, Ukraina ja Suurbritanniaga.