Kärcher MX Open klassi Eesti meistritiitli võitis Gert Krestinov

Laupäeval said Tihemetsas Lauri krossirajal lõpplahenduse mitmed põnevad Castrol motokrossi Eesti meistrivõistluste heitlused. Kärcher MX Open klassis võitis meistritiitli Gert Krestinov. MX2 klassis läks tiitel Kaarel Tilgale ja külgvankritel teenis oma kümnenda meistrimedali Kert Varik.

Kärcher MX Openklassis sõitis end Eesti meistriks Gert Krestinov (Honda, Motoextreme), kuigi sõitudest teenis ta kolmanda ja kuuenda koha punktid. Esimese sõidu võitis väga kindlalt tänavu esmakordselt kodus võistelnud Hardi Roosiorg (KTM, KTM Racing Estonia) ja teine oli Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK).

Teist sõitu läks stardist juhtima Erki Kahro (Husqvarna, RedMoto Racing), kuid ta pidi endast mööda laskma teda tagant jälitanud Roosioru ja Leoki, kes viimasel ringil üksteist jälitades ka peaaegu kokku põrkasid ning õnnetuse tagajärjel muutus Roosioru tagaratas pea sõidukõlbmatuks. Leok suutis võtta nii sõidu kui etapi võidu Roosioru ja Kahro ees.

Külgvankrite klassis tuli kümnendat korda Eesti meistriks Kert Varik koos korvisõitja Lari Kunnasega (Husqvarna, AYR Racing Team). Päeva kokkuvõttes tõusidki teise sõidu esimese ja esimese teise kohaga poodiumi kõrgeimale astmele Varik/Kunnas.

Esimeses sõidus häiris nende tempot esiratta vahele tükkinud plastik, kuid suve teises pooles tõbine olnud Varik tunnistas lisaks, et füüsis ei ole hetkel kõige paremas konditsioonis ning ka eelseisvat kahte viimast MM-etappi ja Rahvuste krossi silmas pidades on ta pigem ettevaatlik. Teised olid noored lätlased Daniels ja Bruno Lielbardis (Zabel) ning kolmanda koha said Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis (Husqvarna, RedMoto Racing).

MX2 klassi esimese sõidu võitis pärast kolmandat etappi vaid ühe punktiga meistrivõistluste liider, soomlane Sampo Rainio (Honda), kelle jaoks Tihemetsa on kodurada ning kes võistleb Tihemetsa klubi all.

Teises sõidus aga läks teda jälitanud Kaarel Tilk (Husqvarna, Sõmerpalu MK) kohe stardis liidriks, Rainio asus teda jälitama. Teisele ringile minnes Rainio kukkus ja langes kaheksandaks ning tal tuli hakata konkurenti tagant jälitama. Tilk suutis liidripositsiooni kuni lõpuni säilitada, Rainio tõusis sõidu lõpuks kuuendaks, millest piisas kokkuvõttes teiseks kohaks. Üliõnnelik Tilk viis aga Sõmerpalu klubisse juba kokku viienda etapivõidu ja ka MX2 klassi meistritiitli.

Pühapäeval sõidetakse Tihemetsas quadide, hobi, naiste ja külgvankrite klasside viimased sõidud Castrol motokrossi Eesti meistrivõistluste sarjas.