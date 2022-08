Vene: nüüd läheb päris mänguks

Lätlased asusid mängu kohe algusest peale juhtima ning võitsid ka esimese veerandi 21:15. Poolajale siirdus Eesti koondis 41:48 kaotusseisus. Kolmandal veerandajal pani Läti ühe käigu juurde ning edu Eesti ees hakkas suurenema. Eestlased kaotasid veerandaja 8:22 ning vahe Lätiga kärises 21 punktile. Viimase veerandi lõpuks panid lätlased platsile oma parima viisiku ega lasknud enam eestlasi lähemale, võites mängu 80:69.

Eestlaste parimana viskas Siim-Sander Vene 14 punkti.

"Halvasti oli üks väike lõik teise poolaja alguses, kus lasime korraks vahe suureks. Tekkis oma rünnakul väike mõõn ja samamoodi kaitses täpselt samal hetkel ei saanud ise pidama," kommenteeris Vene

"Kõikides nendes kontrollkohtumistes, kus oleme kaotanud, on see mõõnaperiood natuke pikaks läinud. Need, kus võidame seal suudame selle minimaalsena hoida. Need perioodid võtavad natukene liiga palju energiat ära, et sinna mängu tagasi saada. Siis on lõpus raske."

"Nüüd läheb päris mänguks. Nüüd see harjutamine ja see kokkumängu otsimine peab olema läbi saanud. Oleme selleks valmistunud ja nüüd peame lihtsalt valmis olema," sõnas Vene.

Eesti koondisel on veel ees kaks MM-valikmängu, 25. augustil kohtutakse võõrsil Sloveeniaga ja 28. augustil kodupubliku ees Soomega. Seejärel sõidetakse Itaaliasse, kus toimub FIBA EuroBasket 2022 finaalturniir.