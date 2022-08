Eesti korvpallikoondis jäi viimases kontrollmängus alla Läti koondisele

Lätlased asusid mängu kohe algusest peale juhtima ning võitsid ka esimese veerandi 21:15. Teisel veerandil hakkas vahe veelgi suuremaks kärisema, kuid eestlased said jälle lähemale. Siiski suutsid lõunanaabrid juhtohjad enda käes hoida.

Teise veerandi lõpus tegi Kaspar Treier ilusa pealtpaneku, kuid maandus väga pahasti, vigastades kätt ning pidi platsilt lahkuma ja riietusruumi siirduma.

Poolajale siirdus Eesti koondis 41:48 kaotusseisus. Läti koondise liidri Kristaps Porzingise arvel oli poolajaks juba 16 punkti ja neli lauda.

Kolmandal veerandajal pani Läti ühe käigu juurde ning edu Eesti ees hakkas suurenema. Eestlased kaotasid veerandaja 8:22 ning vahe Lätiga kärises 21 punktile.

Viimast veerandaega alustas Eesti hästi ning kahe minutiga tehti 7:0 spurt ning vahe Lätiga oli 14 punkti. Nelja minutiga viskas Eesti 11 punkti ning Läti ei saanud selle aja jooksul ühtegi korvi. Vahe oli vähenenud kümne punkti peale.

Lätlased panid platsile oma parima viisiku ega lasknud enam eestlasi lähemale, võites mängu 80:69.

Eestlaste parimana viskas Siim-Sander Vene 14 punkti. Kaspar Treier lisas kümme silma. Kristian Kullamäe ja Matthias Tass lisasid mõlemad üheksa punkti. Lätlaste parim oli Porzingis 18 punktiga.

Enne mängu:

Eesti koondis peab Arena Rigal Lätiga rahvusmeeskonna viimase kontrollmängu enne eelseisvaid MM-valikmänge Sloveenia ja Soomega ning EM-finaalturniiri.

Eesti sõitis Riiga 12-mängijalise koosseisuga, kui eemale jäid Janari Jõesaar, Sander Raieste ning Kerr Kriisa. Peatreener Jukka Toijala sõnul on Jõesaare ja Kriisa puhul tegemist pisivigastustega ja Raieste on taas haigestunud. Siiski loodetakse järgmisel nädalal kolme meest taas rivis näha.

"Janari taastub veel eelmisel nädalal saadud pisivigastusest, Sandril on taas kerge haigus ning Kerr sai eile trennis viga. Kõik kolm jäävad ennast Eestisse ravima ning loodame, et järgmisel nädalal on nad rivis tagasi," sõnas Toijala.

Eesti meeste korvpallikoondis mänguks Läti vastu:

Sten Sokk

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Martin Dorbek

Henri Drell

Kregor Hermet

Kaspar Treier

Kristjan Kitsing

Siim-Sander Vene

Maik-Kalev Kotsar

Matthias Tass

Rauno Nurger