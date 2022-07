Christopher Hein pääses U-19 sõudmise MM-il veerandfinaali

Kolmapäeval käis ühepaadil veel Tallinna sõudeklubi liige Christopher Hein, kes täitis esmase eesmärgi ja pääses 24 veerandfinalisti sekka, vahendab Eesti Sõudeliit.

Hein, kelle vastasteks olid Itaalia, Sri Lanka, Taiwani, Paraguai ja Slovakkia sõudjad, liikus pikka aega viiendana, ent suutis viimasel distantsiveerandil oma paremuse Taiwani sportlase ees maksma panna, lõpetades ajaga 7.15,59 neljandal kohal. Sõidu võitis itaallane Marco Prati (7.02,18), kellele järgnesid slovakk (7.05,04) ja paraguailane (7.12,60). Veerandfinaalid on kavas reedel.

U-19 vanusegrupis esindab Eestit ka tüdrukute paarisaeruline neljapaat rivistuses Sigrid Luts (SAK Tartu), Kaisa Olesk (SAK Tartu), Doris Meinbek (Viljandi SK) ja Gerli Endrekson (Viljandi SK). Nemad tulevad avasõidus starti neljapäeval Eesti aja järgi kell 11.05. Tütarlaste vastasteks on Hollandi, Poola, Rumeenia ja Itaalia kvartetid.

U-23 MM-il pistavad paarisaerulisel kahepaadil 15 koondisega rinda Mihhail Netšajev (Narva SK Energia) ja Artjom Holostõhh (Tallinna SK), kes eelsõidus saadud kuuenda kohaga said uue võimaluse poolfinaali pääseda läbi vahesõidu. Kolmapäeval kohtus Eesti paar Singapuri, Saksamaa, USA, Iirimaa ja Jaapani eakaaslastega.

Ehkki noormehed sõudsid tõusvas joones, seljatades 6.35,35-ga viimasel 500 meetril Saksamaa (6.36,07), ei õnnestunud neil kolme sekka pääseda, mis kindlustanuks koha 12 parema seas. Sellega said hakkama Iirimaa (6.27,91), USA (6.32,10) ja Jaapan (6.32,82). Eesti duo saab nüüd panna paadi veele C-finaalis (kohad 13-18), mis toimub reedel Eesti aja järgi kell 16.25. Seal tulevad vastasteks Singapur, Saksamaa, Uus-Meremaa ja Filipiinid.

Ühepaadil võistleval Greta Jaansonil (Pärnu SK) oli kolmapäeval puhkepäev, sest tema teenis teisipäeval välja koha C/D poolfinaalis, mis sõidetakse neljapäeval Eesti aja järgi kell 16.55 ja seal selgub, kes on kaks C-finaali (jaotatakse kohad 13-18) pääsejat. Jaansoni vastasteks on USA ja Alžeeria koondislased.

13-aastase pausi järel näeb MM-il kaasa tegemas U-23 klassi Eesti kaheksapaati rivistuses Uku Siim Timmusk (Tallinna SK), Karl Kristofer Orgse (Tallinna SK), Kaarel Kiiver (TÜASK), Markus Uibo (SAK Tartu), Leo Muiste (Viljandi SK), Rainer Oras (Viljandi SK), Rein Muda (SAK Tartu), Mark Theodor Jalakas (TÜASK) ja roolija Berit Alttoa (Pärnu SK Kalev). Kuna Eesti paatkond oli enda eelsõidus viimane, said nad end uuesti tõestada vahesõidus, kus nad lõpetasid viiendal kohal. B-finaalis on Eesti vastasteks Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada, sõit on kavas laupäeval kell 16.10.