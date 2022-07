Viiekordne meister Carlsen sihib pärast tiitlist loobumist kõrget eesmärki

Viiekordne male maailmameister Magnus Carlsen sihib reitingut 2900 pärast seda, kui ta teatas, et ei mängi 2023. aastal MM-tiitlile. Venelane ja Ding Liren, kes on maailma edetabelis 3. ja 2. kohal, võitlevad vabaks jäänud trooni eest.

Magnus Carlsen ei kaitse oma 2023. aasta maailmameistritiitlit venelase Jan Nepomnjaštši vastu. 31-aastane Carlsen seab eesmärgiks hoopis uue rekordilise mängutaseme.

Carlsen selgitas taskuhäälingusaates: "Ma ei ole motiveeritud uut mängu mängima. Tunnen, et mul pole palju võita ja ma lihtsalt ei mängi. Ta ütles, et oli oma otsuse peale mõelnud juba ammu enne 2021. aasta seeriat, kus ta alistas Nepomnjaštši ühtegi mängu kaotamata.

Kuudepikkune töö, mida on vaja teha enne matši, on Carlseni jaoks negatiivne pool. Bobby Fischeri ajastul peeti tiitlimatše iga kolme aasta tagant, kuid sellest ajast alates on see kahele aastale langenud, mis tähendab, et Carlsen on pidanud igal teisel aastal mitu kuud ettevalmistusi tegema.

3. juulil Madridis toimunud 40-minutiline kohtumine Carlseni ja Fide'i (Rahvusvaheline maleliit) kahe tippametniku vahel määras lõpliku otsuse. Carlsen soovis, et maailmameistrivõistluste tiitlimatši muudetaks drastiliselt, et aeglaseid klassikalisi mänge oleks vähem, samas kui Fide'i jaoks oli oluline, et jätkuks meistrivõistluste pikaajaline traditsioon alates 1886. aastast, kus domineerivad klassikalised mängud.

Otsus lahkuda oli alati olemas, kuid malefännide jaoks oli šokk see, et Carlsen teatas sellest nii vara. Ta tegi seda rahvusvahelisel malepäeval.

Carlseni ajastus võis olla kaval samm seoses käimasoleva küsimusega, kas tema või Garri Kasparov on kõigi aegade suurim. Norralane saab nüüd keskenduda võistlustele, mis talle kõige rohkem meeldivad. Järgmise kahe kuu jooksul mängib ta suurturniiridel Zagrebis, Chennais, Miamis ja St Louisis.

Karjääris seitse tiitlit võitnud Kasparov ütles: "Magnus on olnud suurepärane meister ja on seda ka edaspidi. Võib-olla ei õnnestunud kuidagi ühildada tema loomingulise väljenduse vajadust ja klassikalist mänguvormi, mida ma ise pooldan. Tipus püsimine on raskem kui tippu tõusmine, sest konkureerite tundega, et olete oma elu eesmärgi juba saavutanud. Motivatsiooni säilitamine pärast maleolümpusele ronimist on nagu teist või kuuendat korda Mount Everesti tippu ronimine. Inimesed vajavad eesmärki."

Kui Fischer 1975. aastal Fide'i maailmameistritiitlist loobus, pidas ta end endiselt maailmameistriks ja ta nimetati tiitlikaitsjaks 1992. aasta naasmismängus Boriss Spasski vastu, kuigi vähesed uskusid seda. Kui Kasparov 1993. aastal Fide'ist lahku läks, lõi ta konkureeriva organisatsiooni ja üle kümne aasta oli kaks maailmameistrit.