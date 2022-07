Margus Sööt: Carlseni otsus on mingis mõttes kahetsusväärne

Male valitsev maailmameister, norralane Magnus Carlsen, ütles avalikult välja, et ei soovi venelase Jan Nepomnjaštši vastu kordusmatši pidada ja loobub oma MM-tiitlist. Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt rääkis ERR-ile, et Carlseni otsus on mingis mõttes kahetsusväärne, kuid samas ka mõistetav.

31-aastane Carsen teatas ka varasemalt, et teda motiveeriks maailmameistritiitlile mängima vaid see, kui kandidaatide turniiri võidaks Iraani-päritolu Prantsusmaa maletaja Alireza Firouzja.

Kandidaatide turniiri võitis aga Nepomnjaštši, keda Carlsen mullu tiitlimatšis juba selgelt võitis. Carlsen on tiitlit hoidnud alates 2013. aastast. Kui tema loobumisotsus kehtima jääb, selgitavad maailmameistri Nepomnjaštši ja kandidaatide turniiri teine, hiinlane Liren Ding.

"Kahtlemata oli Carlsen fenomenaalne maailmameister, kes tõusis väga noorelt male absoluutsesse tippu ja tuli ka väga noorelt maailmameistriks. Ta oli malele väga hea kuju, kes aitas spordiala reklaamida. Sealjuures tuli ta male mõistes suhteliselt tundmatust riigist nagu Norra," sõnas Sööt.

"Täna oleme olukorras, kus MM-tiitlile hakkavad mängima maailma edetabeli teine Liren Ding ja tiitlipretendentide turniiri võitja Nepomnjaštši, kes juba korra sai Carlseni vastu mängida. Seega MM-tiitli eest mängivad venelane ja hiinlane - suurte riikide esindajad. Raha mõistes on see täitsa normaalne variant, äkki veel parem oleks olnud, kui MM-tiitli eest mängiks ameeriklane Hikaru Nakamura. Ta oli pretendentide turniiril enne viimast vooru teisel kohal, aga siis mängis Dingiga ja kaotas omavahelise partii.

Carlseni otsuse puhul arvan, et see on mingis mõttes kahetsusväärne, aga nagu ka rahvusvahelise maleliidu president (Arkadi Dvorkovitš - toim) ütles, siis Carlsen on maailmameister olnud kümme aastat, kaitsnud oma tiitlit mitme erineva pretendendi vastu ja iga MM-tsükliga on üha raskem leida seda motivatsiooni ja tahet. Mõnes mõttes on analoogne seis nagu omal ajal oli Bobby Fisheriga, kes samuti ei kaitsnud oma tiitlit."

Kas malemaailm annab Carlsenile sellise otsuse andeks? "Jah, ma usun küll. Ta on ka teistes mänguliikides, näiteks kiirmales ja välkmales tõestanud, et on maailma parim. Äkki ta neid tiitleid kaitseb, aga tundub, et klassikalises males on tema motivatsioon lihtsalt otsa saanud."

Miks soovis Carlsen just 19-aastase Alireza Firouzja vastu mängida? "Ilmselt on Firouzja mängustiil pälvinud Carlseni tähelepanu. Ta on samamoodi nagu Carlsen jõudnud noorelt maailma absoluutsesse tippu. Täna on ta maailma edetabelis kolmandal kohal, kuid pretententide turniiril põrus ta täielikult."