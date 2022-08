Rapla toob meeskonda tagasi oma enda mängujuhi

AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond teatab, et uue hooaja plaanidesse on kaasatud ka mängujuht Rait-Riivo Laane.

Hooaja esimesel treeningul jookseb kodusaalis väljakule Rait-Riivo Laane. Rait on mängumees, kes liitus meeskonnaga esmakordselt Rapla päris esimesel hooajal 2010. aastal, kandes 17-aastasena põhimängujuhi rolli.

Rapla klubi juht Jaak Karp: "Raidi ajalugu Rapla Korvpallikooliga ulatub aegadesse kui ta mängis Kohila võistkonnas minikorvpalli Rapla poiste vastu ja EYBL-i koos Rapla poistega. Tema arengut Eesti üheks targemaks mängijaks on olnud huvitav jälgida. Üks tema eelmise hooaja võistkonnakaaslane iseloomustas Raidi mängulugemist sõnadega "Rait teab, kuhu ma palli soovin enne kui ma ise seda tean". On rõõm, et mängija, kes teisi enda ümber paremaks teeb, ringiga taas kodus on."

Kindlasti on iga Rapla fänn hoidnud Raidi tegemistel silma peal ka vahepealsetel aastatel, mil ta on mänginud Kreeka ja Rumeenia liigades. Lisaks pole ime, kui möödunud hooajal hoidsid paljud raplakad PAF liiga finaalturniiril pöialt just Viimsile, sest Rait-Riivol oli tähtis osa nende medali vormistamisel.

Rapla on leppinud Laanega kokku, et mõne välismaise pakkumise korral on kuni augusti lõpuni võimalus mängumehel klubist lahkuda.