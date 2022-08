AVIS UTILITAS Raplaga liitus ameeriklasest mängujuht

AVIS UTILITAS Rapla teatas, et on allkirjastanud uueks hooajaks lepingu tagamängija Tyler Cheese'iga. 25-aastane ja 196 sentimeetrit pikk Cheese võib mängida mängujuhi positsioonil kui ka viskava tagamängijana.

Cheese siirdus pärast ülikooli Euroopasse, kus tema esimeseks välisklubiks oli eestlastele tuntud Itaalia profiklubi Universo Treviso Basket. Lisaks on ta mänginud Põhja-Makedoonias, Soomes ja möödunud hooajal Saksamaa ProA liigas Ehingen Urspringi ridades. Saksamaal mängitud põhihooajal kogunes tema statistikasse keskmiselt 18,1 punkti, 5,1 lauapalli ja 4,6 resultatiivset söötu mängu kohta.

AVIS UTILITAS Rapla peatreener Arnel Dedic: "Tyler on mitmekülgne mängija, kes tajub ja oskab mängutempot kontrollida. Ta on nutikas mängujuht, kes suudab samas ka efektiivselt skoori teha ja sööte näha. Mis kõige tähtsam, meil on mängujuht, kes hoolitseb oma meeskonna eest, tegutseb otsusekindalt ning temas on liidri omadused. Ta on andekas, suure potentsiaaliga mängija. Ootan põnevusega temaga koos töötamist.