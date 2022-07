Torn ja Järveoja lõpetasid Rooma ralli 12. kohal

Sarnaselt laupäevaga alustasid Torn / Järveoja ka pühapäeva rahulikus, kuid tõusvas tempos. Avaringi viimaselt katselt eestlastele kuues aeg. Absoluudis olid nad tõusnud neli kohta ja läksid lõunapausile 12. kohalt.

Kui hommikuse ringi katsetel näitasid Torn / Järveoja kahel korral kolmest esikümne aegu, siis teisel ringil mahuti kümne hulka kõigil kolmel katsel. Ralli parima katseaja sõitsid eestlased välja võistluse eelviimasel katsel, kui näitasid viiendat aega.

13 kiiruskatse kokkuvõttes kuulus Torn / Järveojale Rally di Roma 12. koht. Ralli võitjatele Damiano De Tommasole ja Giorgia Ascalonele kaotasid nad 2.53,8.

Ken Torn: "Ralli oli keeruline, kuid loodan, et saime siit midagi teada, mida saame Barumi rallil ära kasutada. Tänan meeskonda, kes auto korda tegi ja saime täna jälle rajal olla. Muidugi tänan ka oma toetajaid, kes meid Itaaliasse aitasid."

Ken Järveoja: "Rooma ralli võiks kokku võtta nii, et Kenil kiirust on, kuid kogemusi on kindlasti juurde vaja. Usun, et neil koos Kauriga varsti asfaldil poodiumid tulemas. Enda seisukohast võin lisada, et ralli katsed olid huvitavad ja kohati kaardilugejale üsna keerulised. Lõppkokkuvõttes nautisin lugemist ning tänud Kenile, et mind enda kõrvale usaldas, arvestades, et mul R5 autoga asfaldil kogemus puudus ning viimasel ajal tihti autos ei istu."

ERC hooaeg jätkub 27.-28. augustini, kui Tšehhis sõidetakse 51. Barum Czech Rally Zlín 2022.