Reedel näitasid nobedaimat minekut Ferrarid

Leclerc sõitis välja esimese treeningu kiireima aja 1.33,930, edestades 0,091 sekundiga valitsevat maailmmameistrit Max Verstappenit (Red Bull). Kolmas oli Sainz (+0,338).

CLASSIFICATION (END OF FP1)



Leclerc, Verstappen and Sainz lead the way#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/HorDHBNZvD