Paul Keres: kadunud on viimnegi märkus, et Nabi positiivne dopinguproov võis olla tahtlikust tarvitamisest

Oma kaitsekõne esitamiseks andis rahvusvaheline spordikohus maadleja Heiki Nabile terve kolmapäeva. Nii Nabi kui ka Eesti antidopingu esindajad olid Lausanne'i kaasa toonud oma eksperdid, kelle arvamusi kohus kuulas.

Heiki Nabi meeskonna eesmärgiks oli tõestada kohtule, et dopingaine sattus proovi juhuslikult ning et selle kogus oli üliväike. Eesti antidopingu hinnangul aga arvestati sellega juba karistuse määramisel. Kohtuasjadele omaselt oli mõlemal osapoolel istungist veidi erinev nägemus.

"Kuna kohtukoosseis oli uus, siis pigem korrati seda, mis oli juba teada, küsimused võib-olla olid natuke teistmoodi," rääkis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe.

"Aga põhisisu oli sama, mis ka Eestis. Ütleme nii, et see karva analüüs võttis palju tähelepanu ja uus oli ka valedetektori test, aga see ei ole midagi väga suurt. Valedetektor pigem tõendas seda, et Heiki Nabi ei ole tahtlikult dopingut tarvitanud, mida me ei ole ka ette heitnud. Aga kuidas seda tõendada või kuidas sportlane oma hooletust põhjendab, seda valedetektoriga ei suudeta tõendada," lisas Vallimäe.

Heiki Nabi esindaja Paul Kerese hinnangul on peamiseks muutuseks Eesti antidopingu suhtumine. Varem töötati tema sõnul Nabile vastu, ent mitte kolmapäeval spordikohtus.

"Tänaseks on karva test muutunud relevantseks ja asjakohaseks. Tänaseks on meie karva testi läbi viinud ekspert muutunud usaldusväärseks. Tänaseks on kadunud viimnegi märkus selle kohta, et Heiki Nabi positiivne dopinguproov võis olla kantud mingist tahtlikust dopingu tarvitamisest. Nüüd nad eitavad seda, nad nõustuvad meiega. See pikk tee, mille oleme läbi käinud, on tänaseks juba osaliselt viinud positiivse tulemuseni," rääkis Keres.

Juhtumi peategelane oli pärast pikka kohtupäeva rahul, et tegi enda poolt kõik mis võimalik.

"Materjali oli tõesti palju, päris väsinud on olla. Aga arvan, et kõik, mis oli peamine ja oluline, sai räägitud," sõnas Nabi.

Kohtuotuse selgumise tähtaega kumbki osapool ennustada ei soovinud.