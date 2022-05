Nabi päev enne kohtuistungit: olen teinud kõikvõimaliku, et oma süütust tõendada

Praeguseks 36-aastane Nabi andis positiivse dopinguproovi eelmise aasta alguses võistlusvälisel testimisel ja see näitas keelatud aine letrosooli kasutamist. Selle tulemusel määras Eesti Antidoping juunis maadlejale kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Nabi pole enda sõnul teadlikult dopingut tarvitanud ja kaebas otsuse spordikohtusse. Kolmapäeval toimub Lausanne'is kinnine istung ning sportlast abistavad seal advokaadid Rafael Brägger, Paul Keres ja Aleksander Muru, samuti eksperdid Douwe de Boer ja Pascal Kintz.

Neile lisanduvad videosilla vahendusel mitmed tunnistajad. "Oleme kõigiti ära tõendanud, et tahtlikkus letrosooli Heiki organismi sattumisel on välistatud ning tegemist on juhusliku saastumisega," lausus vandeadvokaat Keres päev enne istungit saadetud pressiteates.

"Samuti oleme teinud kõik mõistlikult võimaliku selgitamaks, mis võis nanokogusega halva analüütilise leiu põhjustada. Muuhulgas läbis Heiki valedetektori testi, mida rahvusvaheline spordikohus käsitleb erinevalt Eesti õigussüsteemist pädeva asitõendina ning mis kinnitas tema sõnade tõesust."

Nabi sõnas, et on sattunud väga ebameeldivasse olukorda, aga tal pole vaja midagi karta ega varjata. "Mul on hea meel, et ligi poolteist aastat teadmatust ja justkui lõputut ootust hakkab läbi saama," lisas 2012. aasta Londoni olümpial kreeka-rooma raskekaalumaadluses teiseks tulnud eestlane.

"Kuna tean, et ma ei ole tahtlikult midagi keelatut tarvitanud ning olen rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide abil kogunud kõikvõimalikku teavet ja teostanud erinevaid analüüse, soovisin kindlasti arbitraaži ees ütlusi anda füüsilisel istungil."

"Olen sattunud väga ebameeldivasse olukorda, aga mul ei ole midagi karta ega varjata," jätkas Nabi. "Olen teinud kõikvõimaliku, et oma süütust tõendada."

Vastavalt rahvusvahelise spordikohtu reeglistikule mõistab apellatsiooni arutamisel õigust kolm vahekohtunikku. Paul Keres sõnas, et tal puudub teadmine lõpliku otsuse ajaraami kohta, kuid eeldatavalt võiks see tulla kuu või poolteise jooksul.