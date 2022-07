Halep: olen lähedal oma parimate päevade tasemele

Wimbledoni tenniseturniiril poolfinaali jõudnud Simona Halepi (WTA 18.) sõnul on ta lähedal oma parimate päevade tasemele.

Naiste üksikmängu poolfinaalis läheb Halep vastamisi kasahhitari Jelena Rõbakinaga (WTA 17.).

Halepil jäi eelmisel aastal vigastuse tõttu Wimbledon vahele ja kuna 2020. aastal jäeti turniir ära, on ta Wimbledonis võitnud viimased 12 mängu järjest.

Viimase nelja hulka jäänud naistest on ta ainuke, kes on võitnud suure slämmi turniiri.

"Mulle tundub, et viimased kolm aastat on olnud nagu 10. Nii palju asju juhtus mu elus, eriti vigastus, mis oli kõige hullem," sõnas Halep.

"Kaotasin oma enesekindluse ja usu, et suudan veel tennist hästi mängida. Nägin palju vaeva, kuid see on minevik ja ma naudin hetke väga, kuna olen jälle suure slämmi poolfinaalis," kommenteeris Halep.

"Ma ütlen endiselt, et 2019. aasta finaalis olin ma elu parimas vormis. See, kuidas ma end väljakul praegu tunnen, on väga lähedal minu läbi aegade parimale tennisele, sest ma ei kuluta mängides palju energiat," lisas Halep.