Venemaal sündinud tennisist nõuab sõja lõpetamist Ukrainas

Rõbakina soovib, et sõda Ukrainas lõppeks "nii kiiresti kui võimalik", ütles ta pärast Wimbledoni turniiril poolfinaali jõudmist.

Kasahstani esindav Rõbakina on esimene selle riigi tennisist, kes suure slämmi turniiril viimase nelja hulka jõudnud. Ta võitis Wimbledoni peaväljakul austraallast Ajla Tomljanovicit 4:6 6:2 6:3 ja jõudis poolfinaali, kus läheb vastamisi Simona Halepiga.

Pärast võitu Tomljanovici üle küsiti temalt, kas ta tunneb end kasahhi või venelasena. Moskvas sündinud ja neli aastat tagasi kodakondsust vahetanud 23-aastane naine ütles, et see oli raske küsimus.

"Ma olen sündinud Venemaal, kuid loomulikult esindan Kasahstani. See on minu jaoks juba pikk teekond, "sõnas ta.

"Minu jaoks on raske vastata sellisele küsimusele, mida ma täpselt tunnen," sõnas Rõbakina. Maailma 17. reket on ainus Venemaa päritolu mängija, kes on meeste või naiste üksikmängus käimasoleval turniiril veel võistlustules.

Ta ütles, et tunneb kaasa neile, kes ei saanud võimalust turniiril mängida.

"Me tegeleme spordiga. Kõik tahavad võistelda. Nad ei valinud oma sünnikohta," sõnas Rõbakina.