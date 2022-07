Ratturid väidavad, et transsoolised võistlevad endiselt naiste klassis

Hoolimata sellest, et organisatsioon peatas aprillis oma transsooliste osaluspoliitika, väidavad osad ratturid, et endiselt võistlevad naiste klassis transsoolised ratturid.

BBC-ga rääkinud jalgratturid on nii oma kategooriates kui ka riiklikul tasemel Briti esinumbrid.

Nad ütlevad, et on kaotanud edetabelipunkte ja auhinnarahasid transsoolistele. Briti jalgrattaliit ütles, et transsooliste võistlemise keeld naiste klassides kehtis ainult uutele võidusõidulitsentside taotlejatele. Nad lisasid, et kaaluvad asja täielikku ülevaatamist.

Üks BBC-ga rääkinud jalgrattur ütles: "Tundsin end täielikult hävitatuna, sest bioloogilise naisena oleksin pidanud saama selle koha pjedestaalil."

"Tundsin, et transkonkurendil on pärast meeste puberteeti minu ees eelis ja ma ei saa kunagi selle inimesega võistelda."

Teine jalgrattur lisas: "See oli riiklikul tasemel võistlus. Lihtsalt tundus, et paberile kirjutatud reeglid ei ole midagi väärt. Nii et ma esitasin ametliku kaebuse."