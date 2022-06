UCI uuendas transsooliste sportlaste osalemise reegleid

Rahvusvaheline rattaliit UCI on uuendanud oma reegleid transsooliste sportlaste osalemise kohta, pikendades madala testosterooni taseme üleminekuperioodi kahele aastale ja alandades maksimaalset lubatud testosterooni taset plasmas.

Otsused võeti vastu korralduskomitee koosolekul Arzonis ja UCI president David Lappartient väitis, et muudatus on kooskõlas ajakohastatud teaduslike andmetega, vahendab insidethegames.com.

"Uute reeglite kohandamisega transsooliste sportlaste osalemiseks UCI rahvusvahelises kalendris olevatel võistlustel, on meie spordialal regulatsioon, mis on täielikult kooskõlas selle valdkonna uusimate teaduslike teadmistega," ütles Lappartient, kes on ühtlasi ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee liige.

"Selles valdkonnas on tõepoolest oluline toetuda objektiivsetele teadmistele," lisas Lappartient.

Varasemad 2020. aasta märtsis avaldatud UCI reeglid nõudsid transsoolistelt sportlastelt, et nad demonstreeriksid ekspertrühmale, et testosterooni kontsentratsioon nende seerumis on 12 kuu jooksul olnud alla viie nanomooli liitri kohta.

Juhtimiskomitee on pikendanud üleminekuperioodi 24 kuuni ja langetanud testosterooni maksimaalset taset plasmas 2,5 nanomoolini liitri kohta.