Rahvusvaheline Triatloni Liit lubab transsoolistel võistelda koos naistega

Siiski peavad nad vähemalt kahe aasta jooksul pidevalt tõestama madalamat testosterooni kontsentratsiooni ega tohi olla viimase nelja aasta jooksul ühelgi spordivõistlusel mehena võistelnud.

Septembrist jõustuvad uued määrused, mis ei maini transsoolisi sportlasi meeste aladel.

Rahvusvahelise Triatloni Liidu poliitika erineb Briti triatloni seisukohast, mis kehtestas juulis transsooliste sportlaste jaoks uue "avatud" kategooria, mis jõustub järgmisel aastal.

Briti triatloni muudatused tähendavad, et üle 12-aastastele sportlastele on naiste võistlused "nendele, kes on sündides naissoost".

Siiski ütles organisatsioon BBC Spordile, et arutatakse Rahvusvahelise Triatloni Liiduga, et "mõista täielikult triatloni poliitika mõju rahvusvahelisel tasandil".

Pressiesindaja lisas: "See dialoog sisaldab viiteid sportlastele, kes võistlevad välismaal ja Ühendkuningriigi korraldatud üritustel."

"Briti triatloni transsooliste poliitika kehtib endiselt ja oleme alustanud tööd ürituste korraldajatele, klubidele, ametnikele ja treeneritele mõeldud juhiste kallal, mida jagada sel sügisel, enne kui poliitika jõustub 1. jaanuaril 2023."

Maailma triatloni president Marisol Casado ütles, et tema organisatsiooni uus poliitika, mis mõjutab eliit- ja vanuseklasside võistlusi, on "õigluse põhimõtte esikohale seadmine, kui ka kaasatuse näitamine".