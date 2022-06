FINA keelab transsoolistel ujujatel naiste tippvõistlustel osalemise

Rahvusvaheline ujumisliit (FINA) teatas pühapäeval, et keelab transsoolistel ujujatel naiste tippvõistlustel osalemise.

FINA liikmed võtsid pühapäeval ülekaalukalt vastu otsuse, mille kohaselt saavad transsoolised sportlased naiste võistlustel osaleda, kuid ainult juhul, kui nad pole läbinud meeste puberteeti pärast Tanneri soolise arengu teist staadiumit (kui poistel algab füüsiline areng) või nende sookorrigeerimise operatsioon on toimunud enne 12. eluaastat.

"Me peame kaitsma oma sportlaste õigust võistelda, kuid peame tagama ka oma võistlustel ausa konkurentsi, eriti FINA võistlustel naiste kategoorias," sõnas FINA president Husain al-Musallam.

Ühtlasi kavatseb FINA luua eraldi kategooria, milles saavad võistelda ujujad, kelle sooline identiteet on pärast sündi muutunud. "FINA võtab vastu kõiksugused sportlased. Avatud kategooria loomine tähendab, et absoluutselt kõigil on võimalik tipptasemel võistelda. Seda pole varem tehtud, seega näitame selle sammuga teistele eeskuju," lisas al-Musallam.

FINA otsus mõjutab kõige enam USA transsoolist ujujat Lia Thomast, kes võidutses esimese transsportlasena USA ülikooli meistrivõistlustel ning on avaldanud soovi osaleda olümpiamängudel. FINA otsuse tulemusena ei saa ta enam olümpiamängudel osaleda.