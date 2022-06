Saksamaa kinnitas transsoolisi jalgpallureid toetava määruse

Saksamaa jalgpall eirab hiljutist suundumust keelata transsoolistel naistel osaleda naiste võistlustel, võimaldades transsoolistel, intersoolistel ja mittebinaarsetel mängijatel otsustada, kas mängida meeste või naiste koondises, kirjutab väljaanne The Guardian.

"See kehtib ka transsooliste mängijate kohta, kes saavad nüüd ise määratud ajal vahetada või jääda esialgu meeskonda, milles nad varem mängisid," teatas Saksamaa Jalgpalliliit DFB. "Kuni sportlik tegevus ei mõjuta ravimi võtmise ajal inimese tervist, võib inimene mängust osa võtta, mistõttu uus määrus välistab dopingu kasutamise."

Reeglid jõustuvad tuleval hooajal ja lisatakse ka DFB noorte-, saali- ja amatöörjalgpalli mängureeglitesse.

Sabine Mammitzsch, kes juhib DFB-s naiste ja tüdrukute jalgpalli, ütleb, et selgitusi on vaja olnud juba pikka aega.

"Pikka aega on olnud märke, et transsooliste, intersooliste ja mittebinaarsete mängijate vastuvõtmise osas valitseb ebakindlus," ütles Mammitzsch. "Seetõttu on neil samasugune õigus mängida jalgpalli nagu ka teistel."

"Mängimisõiguse reguleerimisega loome täiendavaid olulisi eeldusi, et võimaldada erineva soolise identiteediga mängijatel mängida," ütles DFB sotsiaalse siduvuse minister Thomas Hitzlsperger.