Eesti sprindikoondis asub Jõhvis jahtima teatejooksu rahvusrekordit

21. juunil möödub sada aastat Ida-Virumaal sirgunud legendaarse Eesti kergejõustiklase ning omaaegse Euroopa parima kuulitõukaja ja maailma tippu kuulunud mitmevõistleja Heino Lipu sünnist. Heino Lipp olnuks peafavoriit kümnevõistluse olümpiavõidule Londonis (1948) ja medalisoosik Helsingis (1952), ent kahjuks sekkus poliitika ja suurt sportlast ei lastud piiri taha võistlema.

Virumaal sündinud ning Jõhvis koolis käinud suure sportlase sajandal sünniaastapäeval toimub Heino Lipu nime kandval uhiuuel Jõhvi kergejõustikustaadionil esimene täisprogrammiga rahvusvaheline kergejõustikuõhtu. Ida-Virumaa spordisõbrad saavad esmakordselt oma kodustaadionil vahetult kaasa elada nii kõrge tasemega jõuproovile.

Kergejõustikuõhtu algab teisipäeval, 21. juunil, kell 18.05 tulise meeste 4x100 meetri teatejooksuga, kus Eesti sprindikoondis, eesotsas sisemaailmameistrivõistluste neljanda mehe Karl Erik Nazaroviga, hakkab jahtima kiiret aega pääsemaks Euroopa meistrivõistlustele Münchenis. Mõõtu võetakse Läti koondiselt ning esindatud on ka Eesti B-koosseis.

Kuuldavasti on mehed teatejooksuks spetsiaalselt valmistumas ning sihiks on seatud Eesti rekord 39,52 sekundit. Teatejooksus osalevad sprinterid tulevad stardijoonele ka 100 meetri jooksus. Võttes arvesse, et Karl Erik Nazarov pole tänavu sel distantsil veel kordagi soodsa pärituule toel oma vormi realiseerida saanud, võib Jõhvi publik hea õnne korral näha Marek Niidu nimel oleva Eesti rekordi (10,19) purunemist.

Meeste kettaheide tõotab kujuneda üheks kergejõustikuõhtu peaalaks, sest stardinimekirjas on maailma edetabelijuht ja tänavu kolm Teemantliiga etappi järjest võitnud Kristjan Ceh Sloveeniast, kes võib ennast Jõhvis tunda nagu kodupubliku ees. On ju tema vasaraheitjast tüdruksõber Anna Maria Orel siinsete juurtega ning sloveeni treeneriks on eestlasest olümpiavõitja Gerd Kanter, kelle ema on Jõhvis koolis käinud.

Enam kui kahemeetrise vägilase poolt sel kevadel heidetud Sloveenia rekord 71 meetrit ja 27 sentimeetrit jääb sakslase Jürgen Schulti maailmarekordile (74.08) alla vähem kui kolme meetriga. Cehi peetakse kõige tõenäolisemaks maailmarekordi ohustajaks juba lähiajal.

Jõhvi võistluse korraldajadki on selle võimalusega arvestanud, olles kohalike sponsorite kaasabil valmis maailmarekordi eest väärilise tasu välja käima. Eriboonus pannakse välja ka siis, kui sünnib Eestis heidetud pikim kettakaar, milleks on hetkel 2009. aastal Kanteri poolt Kohila BIG Kuldliiga etapil saavutatud tulemus 71.64.

Kettaheites võib juhtuda, et saab taas teoks Kanteri-Alekna duell, sest suure tõenäosusega on Jõhvi tulemas ka kahekordse olümpiavõitja ja maailmameistri Virgilijus Alekna 19-aastane poeg Mykolas Alekna (isiklik rekord 68.73), kes on valitsev juunioride maailma- ja Euroopa meister. Põhjamaist eksootikat toob kettaheitesektorisse ala seitsmekordne Islandi meister ja riigi rekordiomanik Gudni Valur Gudnasson (isiklik rekord 69.35).

Naiste kõrgushüppes lööb kaasa ukrainlannast maailmameistrivõistluste hõbemedalivõitja Julia Levtšenko (isiklik rekord 2.02). Temaga konkureerib kunagine Euroopa juunioride meister Katerina Tabaschnik (1.99) ja Eesti kõrgushüppajad.

Eesti koondislastest on hetkeseisuga lubanud Jõhvis kaasa lüüa Keiso Pedriks, Kreete Verlin ja Grit Šadeiko tõkkesprindis, Hans-Christian Hausenberg kaugushüppes, Karel Tilga kettaheites, Ida-Virumaa parimad kergejõustiklased Viktor Morozov ja Anna Panenko kolmikhüppes ning mitmed teised. Esikolmikusse tulnud sportlasi autasustatakse Heino Lipp 100 mälestusmedaliga ning rahaliste auhindadega. Eesti rekordi püstitajatele on ette nähtud kopsakas eripreemia.

Võistlusõhtu lõpeb vabaõhukontserdiga, kus esineb Eesti laulu poolfinaalis osalenud Ida-Virumaa ansambel Boamadu. Jõhvi kergejõustikuõhtu lõplik stardinimekiri avaldatakse 20. juunil Jõhvi vallavalitsuses toimuval pressikonverentsil.